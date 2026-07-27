Найденный под кокаином бывший заместитель российского губернатора организовал притон

Mash: Задержанный экс-вице-губернатор Новосибирской области Петухов создал наркопритон

Следствие считает, что задержанный в Москве с наркотиками 58-летний бывший вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов организовал наркопритон. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.

По данным канала, он был на вечеринке, которая проходила в гостинице на Лубянке, расположенной рядом со зданием ФСБ России, со своими запрещенными веществами.

О задержании бывшего чиновника стало известно 11 июня. При обыске у него нашли несколько свертков с запрещенными веществами. Он признал вину и сотрудничает со следствием.