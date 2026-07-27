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17:03, 27 июля 2026 (обновлено: 17:06, 27 июля 2026)Путешествия

Мужчина и женщина сорвались со скал на популярном пляже в Европе и не выжили

The Sun: Мужчина и женщина не выжили после падения на пляже Фистрал в Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Hannah Stanbury / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающие на популярном пляже для серфинга в Европе мужчина и женщина сорвались со скал и захлебнулись в море у очевидцев на глазах. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 26 июля на побережье Фистрал в Великобритании. Отдыхающие с берега заметили двух тонущих в воде человек и вызвали спасателей. Вскоре мужчину вытащили на берег, но он не выжил. «У меня был шприц с адреналином, который я ему вколол, и попытался дать кислород, но его легкие были полны жидкости, он никак не реагировал», — объяснил очевидец Сэнд Феникс.

Женщину вертолетом подняли на скалу, однако она так и не пришла в себя.

Уточняется, что пляж, известный как «родина британского серфинга», славится большими волнами.

Ранее российский турист спас тонущую девочку во время экскурсии в Турции. Обстоятельства, при которых маленькая девочка оказалась в потоке, неизвестны.

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