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10:19, 24 июля 2026 (обновлено: 10:25, 24 июля 2026)Путешествия

Российский турист спас тонущую девочку во время экскурсии в Турции

Российский турист вытащил из воды тонущую девочку во время экскурсии в Турции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхавший в Турции с компанией россиянин спас тонущую девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во время экскурсии в Кемере. Компания друзей зашла в горную реку, чтобы сделать фотографии. При выходе из воды российский турист по имени Данил поскользнулся и задержался на месте.

В этот момент в бурном потоке ребята заметили тонущую девочку. Данил вытащил ее из воды и передал женщине. Уточняется, что обстоятельства, при которых маленькая девочка оказалась в потоке реки, неизвестны.

Ранее россияне пожаловались на грязное море на популярном курорте Турции. Они опубликовали видео, на котором видно, как застоявшаяся грязь бьется о камни неподалеку от побережья с туристами.

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