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19:10, 31 июля 2026Из жизни

Женщине перерезали горло осколком бокала

В Аргентине женщина упала на бокал во время ужина с друзьями и умерла через 10 дней
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @Ildagoyochea

В Аргентине друзей 32-летней женщины обвинили в расправе над ней во время совместного ужина. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 10 июля в городе Ла-Риоха одноименной провинции. Ильда Беатрис Гойочеа вечером принимала гостей. Они рассказали, что в какой-то момент женщина оступилась и упала на бокал. Осколок оставил на шее Гойочеа глубокий порез длиной около 10 сантиметров. Аргентинку доставили в больницу, где врачи 10 дней боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Изначально власти посчитали произошедшее несчастным случаем, однако адвокат семьи Гойочеа заявил, что разрез на шее женщины был слишком ровным. По его словам, осколок разбитого бокала не мог оставить такую рану. Юрист инициировал расследование случившегося. В частности, он потребовал проверить, сколько времени прошло, прежде чем Гойочеа оказали помощь.

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После допроса друзей женщины судья постановил взять их под арест, так как в их показаниях обнаружились противоречия. Адвокат задержанных утверждает, что обвинения безосновательны, так как все участники ужина знали друг друга много лет и никакого негатива в их отношениях не было. Тем не менее полиция начала расследование покушения.

Ранее сообщалось, что в Мексике известный бодибилдер Анхель Родригес Мора из штата Пуэбла расправился с родителями и тяжело ранил младшего брата. Незадолго до этого мужчина вышел из реабилитационного центра для наркозависимых.

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