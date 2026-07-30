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06:35, 30 июля 2026Из жизни

Известный бодибилдер расправился с родителями и тяжело ранил 13-летнего брата

В Мексике известный бодибилдер Мора убил родителей и ранил младшего брата
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @angelrodriguezmora

В Мексике известный бодибилдер Анхель Родригес Мора из штата Пуэбла расправился с родителями и тяжело ранил младшего брата. Об этом сообщает Need To Know.

30-летний Мора, проживающий в городе Сан-Педро-Чолула, открыл огонь по родственникам из пистолета рано утром в воскресенье, 26 июля. После стрельбы он сам вызвал скорую помощь и полицию. Его 70-летнего отца и 54-летнюю мать медикам спасти не удалось. 13-летний брат бодибилдера находится в больнице в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб заявили, что Мора вел себя неадекватно. Он заявил им: «Входите в мой дом. Входите и узрите, как Господь призвал меня, чтобы я исполнил Его волю. Вознеситесь в мой рай». Атлета арестовали. Следователи также проверяют заявление об эпизодах домашнего насилия, виновником которых был мужчина.

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Анхель Мора известен в местном фитнес-сообществе. Он работал персональным тренером в крупном фитнес-центре, а также вел популярный блог о бодибилдинге, на который было подписано более 13 тысяч человек. При этом выяснилось, что за две недели до нападения на родных Мора вышел из реабилитационного центра для наркозависимых.

Ранее сообщалось, что в Индии не стало знаменитого бодибилдера Пратика Ядава, который основал две сети фитнес-клубов. Это произошло на глазах у его родных.

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