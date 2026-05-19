У знаменитого бодибилдера-миллионера случился смертельный приступ на глазах у родных

В Индии знаменитый бодибилдер-миллионер Ядав умер в 38 лет

В Индии не стало знаменитого бодибилдера, который основал две сети фитнес-клубов и заработал миллионы. Об этом пишет Need To Know.

38-летнего Пратика Ядава из города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, срочно доставили в больницу рано утром 13 мая. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Выяснилось, что у Ядава была легочная тромбоэмболия. Ставший смертельным приступ у спортсмена случился на глазах у родных.

Как рассказали врачи, несмотря на образ абсолютно здорового преуспевающего человека, бодибилдер-миллионер последние пять лет тайно лечился от гипертонии и проблем со свертываемостью крови. Более того, оказалось, что за несколько дней до последнего приступа Ядав уже попадал в реанимацию, но самостоятельно покинул больницу, несмотря на предостережения врачей. Исследование показало, что незадолго до приступа спортсмен получил шесть «необъяснимых травм» рук и груди.

Ядав был сыном лидера социалистической партии Самаджвади Мулаяма Сингха Ядава. Несмотря на это, он никогда не интересовался политикой. Мужчина занимался спортом, часто выкладывал в социальной сети записи своих тренировок и советы начинающим бодибилдерам. Ядав заработал состояние, создав сети фитнес-клубов Iron Core Fit и The Fitness Planet, где устанавливалось только лучшее оборудование и действовали специальные абонементы для состоятельных клиентов. Кроме того, он владел большим количеством недвижимости. У него остались жена и двое детей.

В декабре 2025 года сообщалось, что восьмикратного чемпиона Китая по бодибилдингу Ван Куня не стало в 30 лет. Незадолго до этого мужчина рассказывал, что вел монашеский образ жизни, чтобы достичь высоких спортивных результатов.