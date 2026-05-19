ВС ФРГ получат сеть спутников для «восточного фланга НАТО»

10:05, 19 мая 2026Наука и техника

FT: Компании Helsing и OHB создадут сеть разведывательных спутников для ВС ФРГ
Иван Потапов
Архивное фото. Фото: Thomas Effinger Photography / Helsing / Handout / Reuters

Компании Helsing и OHB планируют создать сеть разведывательных спутников для Вооруженных сил (ВС) ФРГ. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

В планах компаний объявить о многомиллиардном тендере на группировку SPOCK-2, которая объединит спутники разведки, наблюдения и идентификации целей, использующих технологии искусственного интеллекта.

По идее Helsing и OHB, группировка сможет оказывать поддержку операциям на передовой, «особенно на восточном фланге НАТО».

В марте Telegram-канал «Разработчик БПЛА» заметил, что поставленные Германией Вооруженным силам Украины (ВСУ) барражирующие боеприпасы HX-2 компании Helsing оцениваются российскими экспертами как эффективные.

В декабре издание SpaceNews сообщило, что Германия и Норвегия планируют к 2029 году создать сеть из 75-100 разведывательных спутников.

