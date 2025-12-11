Реклама

09:26, 11 декабря 2025

Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

Германия и Норвегия создадут сеть из 75-100 разведывательных спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

Германия и Норвегия планируют к 2029 году создать сеть из 75-100 разведывательных спутников. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сеть будет развертываться компаниями Kongsberg (Норвегия) и Helsing (Германия). Первая будет отвечать за создание космических аппаратов, вторая — за их оснащение системами искусственного интеллекта.

По данным сторон, создание сети станет прямым ответом на потребность Европы в усилении сдерживания и подчеркнет стратегическую важность космической разведки, в частности, обеспечит независимость в получении соответствующих данных от США.

Также в проекте примет участие германская компания Hensoldt, которая предоставит радары, радио- и оптические датчики, и стартап Isar Aerospace, чьи ракеты будут запускать спутники на околоземную орбиту.

В апреле компания Isar Aerospace заявила, что закончившийся падением первый запуск ракеты Spectrum с космодрома Аннейа в Норвегии был успешным.

