16:28, 4 марта 2026

Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

Поставленные Германией ВСУ боеприпасы HX-2 оцениваются как опасные и эффективные
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поставленные Германией Вооруженным силам Украины (ВСУ) барражирующие боеприпасы HX-2 оцениваются российскими экспертами как эффективные, говорится в публикации Telegram-канала «Разработчик БПЛА».

В публикации отмечается, что данный дрон «имеет донаведение и выключает видеопередатчик при атаке на цель». «Поэтому дрон-детектор его не видит или видит поздно. Также, дрон предпочитает планировать на цель, поэтому его плохо слышно акустически», — пишет издание.

Там отмечается, что HX-2, подобно российскому «Ланцету», работает в паре с дроном-ретранслятором.

«Как я уже говорил, мы входим в новый виток развития FPV-технологий, где простого руля по радио будет уже недостаточно», — уверен автор, напоминая, что западные страны имеют преимущество на Россией в виде более развитой электронной промышленности.

Комментируя публикацию «Разработчика БПЛА», блог bmpd — Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) — заметил, что, «вопреки появившимся ранее в германских СМИ публикациях о первых неудачных опытах применения HХ-2 на Украине ввиду технических проблем, российским источником боеприпасы HX-2 оцениваются как весьма опасные и эффективные».

В мае 2025-го издание Defense News сообщило, что германская компания Helsing представила сеть из роя подводных дронов, работающую с использованием искусственного интеллекта.

В феврале того же года портал Defence Blog сообщил, что немецкая компания Helsing планирует поставить Украине шесть тысяч дронов-камикадзе HX-2, оснащенных искусственным интеллектом.

