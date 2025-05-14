Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:04, 14 мая 2025Наука и техника

Германская компания представила сеть из роя подводных дронов

Германская компания Helsing представила сеть из роя подводных дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Helsing

Германская компания Helsing представила сеть из роя подводных дронов, работающую с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Defense News.

По данным разработчика, представленная система позволит обнаруживать вражеские подводные и надводные корабли, находящиеся в море в течение нескольких месяцев. В основе сети лежит система ИИ на основе инструмента, получившего название Lura, который обрабатывает акустические данные подводной среды, получаемые беспилотниками SG-1 Fathom.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Ранее источники газеты «Известия» сообщили, что морские полки беспилотных систем создают в составе Военно-морского флота (ВМФ) России.

В апреле издание со ссылкой на военное ведомство рассказало, что для спецназа ВМФ РФ создали подводный буксировщик, оснащенный малошумным двигателем.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил о начале битвы за Славянск

    В Финляндии признали отсутствие угрозы со стороны России

    Российские войска осуществили прорыв в Сумской области

    ВМС Эстонии попытались задержать шедший в порт России танкер

    Визит президента Бразилии в Москву обошелся без переговоров с Путиным

    Китайская компания проложит тоннели для метротрамвая в двух российских городах

    Россиянина приговорили к длительному сроку за совращение малолетней дочери сожительницы

    Известного в Голливуде аллигатора не стало

    Путин загадал премьер-министру Малайзии загадку про три трона. Ответ его рассмешил

    В Венгрии назвали имена украинских шпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости