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10:05, 22 апреля 2025Наука и техника

Для спецназа ВМФ России создали подводный буксировщик

«Известия»: Для спецназа ВМФ России создали подводный буксировщик
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Для спецназа Военно-морского флота (ВМФ) России создали подводный буксировщик, оснащенный малошумным двигателем. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает газета «Известия».

Разработкой изделия занимается Балтийское высшее военно-морское училище. Аппарат имеет форму цилиндра диаметром 30 и высотой более 10 сантиметров. Масса изделия составляет три килограмма, аппарат способен работать около двух часов. Развиваемая буксиром под водой скорость — 7,4 километра в час.

«Больше всего он подходит для водолазов или, как их еще называют, боевых пловцов из подразделений противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС), также может применяться в подводной и надводной робототехнике», — говорится в публикации.

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