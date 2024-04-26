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18:03, 26 апреля 2024Наука и техника

В России спустили на воду «плавающую парту» для вертолетчиков ВМФ

В России спустили на воду судно для подготовки вертолетчиков ВМФ «Николай Камов»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Головное судно проекта 14400 «Николай Камов», которое строят для подготовки корабельных вертолетчиков, спустили на воду на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Нижегородской области на судостроительном заводе Судоремонтно-судостроительной корпорации прошла церемония спуска на воду первого и единственного морского специального судна проекта 14400 "Николай Камов", строящегося в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после завершения строительства и прохождения испытаний «плавающую парту» передадут Центру подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске. «Николай Камов» будут использовать для практических тренировок экипажей корабельных вертолетов. Специальные устройства позволят имитировать различные условия для обучения посадкам на палубу.

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Судно длиной около 70 метров имеет полное водоизмещение менее 900 тонн. Скорость полного хода судна составляет 12 узлов, а дальность плавания — 500 миль. «Николай Камов» позволит проводить тренировки экипажей вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-31 и Ка-52.

Ранее в апреле в Минобороны сообщили, что экипаж первого боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 заселился на корабль и готовится к заводским ходовым испытаниям (ЗХИ). Выход на ЗХИ в море состоится летом.

ЖЗЛ
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