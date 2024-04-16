Экипаж боевого ледокола «Иван Папанин» заселился на корабль
Экипаж первого боевого ледокола «Иван Папанин» проекта 23550 заселился на корабль и готовится к заводским ходовым испытаниям. Об этом со ссылкой на Минобороны России (МО РФ) сообщает ТАСС.
Корабль строится заводом «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. «Военные моряки приняли у заводчан материальную часть и приступили к ее освоению. Выход на заводские ходовые испытания в море состоится уже летом», — заявили в МО РФ.
Там напомнили, что ранее экипаж боевого ледокола, возглавляемого капитаном второго ранга Кириллом Ткаченко, прошел курс базовой подготовки в петербургском объединенном учебном центре Военно-морского флота России и полностью готов к проведению заводских ходовых испытаний.
Корабли проекта 23350 предназначены для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктической морской зоне. Они способны преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. В арсенал ледоколов входят артиллерийская установка АК-176МА и переносные зенитные ракетные комплексы.
Допускается оснащение пулеметными установками и контейнерами с крылатыми ракетами.