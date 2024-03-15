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06:34, 15 марта 2024Наука и техника

Экипаж первого патрульного ледокола ВМФ завершил курс подготовки

Экипаж ледокола «Иван Папанин» ВМФ РФ завершил курс береговой подготовки

Фото: Alekc2m / Wikimedia

Экипаж первого в Военно-морском флоте (ВМФ) России патрульного корабля ледокольного класса «Иван Папанин» проекта 23550 завершил курс подготовки в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Заключительной тренировкой военных моряков стало контрольное занятие на тренажере "Мостик", где корабельный расчет главного командного пункта, боевого информационного центра, вахтенный офицер и штурман отработали плавание в Кольском заливе в сложных гидрометеорологических условиях», — говорится в сообщении.

В завершение тренировки командир корабля капитан 2-го ранга Кирилл Ткаченко провел ее разбор с личным составом. В ведомстве уточнили, что до конца марта экипаж заселится на корабль, который строится у причала «Адмиралтейских Верфей». После этого моряки проведут проверку и прием материальной части, а также начнут подготовку к швартовым испытаниям.

В Минобороны отметили, что корабль завершит испытательную программу до конца 2024 года и будет принят в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота ВМФ России.

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Корабли проекта 23350 предназначены для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктической морской зоне. Они способны преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. В арсенал ледоколов входит артиллерийская установка АК-176МА и переносные зенитные ракетные комплексы. Также корабли можно оснастить пулеметными установками и контейнерами с крылатыми ракетами.

В феврале в Минобороны сообщили, что дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М, который построили для Тихоокеанского флота, войдет в состав ВМФ России в первой половине 2024 года.

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