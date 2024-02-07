«Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ в первой половине года

Ледокол «Евпатий Коловрат» войдет в состав ВМФ в первой половине 2024 года

Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М, который построили для Тихоокеанского флота (ТОФ), войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России в первой половине 2024 года. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ледокол "Евпатий Коловрат", построенный на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз", будет принят в состав ВМФ РФ в первом полугодии текущего года. В настоящее время ледокол проходит этап государственных испытаний на морских полигонах Тихоокеанского флота на Камчатке», — сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что после завершения испытаний ледокол приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова примут в состав ТОФ.

Вспомогательные дизель-электрические ледоколы проекта 21180 предназначены для осуществления всех видов ледокольных работ при самостоятельной проводке кораблей и судов в сложной ледовой обстановке. Ледоколы проекта 21180М отличаются уменьшенными водоизмещением и осадкой.

В январе в Минобороны сообщили, что «Евпатий Коловрат» вышел в море на Камчатке для проверки системы обеспечения полетов палубных вертолетов. Испытания обеспечил экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ.