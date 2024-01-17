На «Евпатии Коловрате» проверят системы обеспечения полетов вертолетов

Ледокол «Евпатий Коловрат» вышел в море для проверки системы обеспечения полетов

Построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М вышел в море на Камчатке для проверки системы обеспечения полетов палубных вертолетов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что тестирование системы проходит в рамках проведения государственных испытаний ледокола в акватории Авачинского залива. Испытания обеспечивает экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

В ходе проверки испытают навигационное и авиационно-техническое оборудование, а также систему управления полетом и другие системы «Евпатия Коловрата». Экипаж Ка-27ПС проведет взлеты и посадки на вертолетную площадку ледокола в светлое и темное время суток.

Судно заложили в 2018 году. Сейчас ледокол проходит завершающий этап государственных испытаний. После этого его включат в корабельный состав ТОФ. При необходимости на ледоколе могут быть установлены артиллерийские установки.

В марте 2023 года глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что Минобороны России планирует продолжить строительство ледоколов проектов 21180 и 21180М для Военно-морского флота России.