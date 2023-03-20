В России продолжат строительство ледоколов для ВМФ

Глава ДПФ Мальцев: серию ледоколов проектов 21180 и 21180М для ВМФ России продолжат

Минобороны России планирует продолжить строительство ледоколов проектов 21180 и 21180М для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил ТАСС.

«Серия ледоколов проектов 21180/21180М будет продолжена. Решение о строительстве третьего принято. Его передача ВМФ России запланирована на 2027 год», — сказал он.

Отмечается, что в составе Северного флота с 2017 года находится ледокол проекта 21180 «Илья Муромец», а головной ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» проходит испытания. Третий ледокол этого типа также будут строить по модернизированному проекту 21180М.

Вспомогательные дизель-электрические ледоколы проекта 21180 предназначены для обеспечения деятельности Арктической группировки ВМФ России. Они могут патрулировать территорию Арктической зоны и прокладывать путь во льдах для других кораблей.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве писали, что в России планируют построить третий ледокол проекта 21180/21180М. Корабль могут передать Северному флоту до конца 2027 года, но этот срок может «уйти вправо».

В октябре 2022 года капитан ледокола «Илья Муромец» Виктор Осипов рассказал, что корабль отличает колоссальная маневренность. Ледокол управляется винто-рулевыми колонками.