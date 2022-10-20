Капитан рассказал о маневренности российского «Ильи Муромца» без штурвала

Капитан Осипов: ледокол «Илья Муромец» отличается колоссальной маневренностью

Первый за почти полвека построенный исключительно для нужд Военно-морского флота (ВМФ) России ледокол — «Илья Муромец» проекта 21180 — отличает колоссальная маневренность. Об этом ТАСС рассказал капитан корабля Виктор Осипов.

Агентство напоминает, что у «Ильи Муромца» как такого нет штурвала, поскольку этот корабль управляется винто-рулевыми колонками.

«У ледокола колоссальная маневренность. Это важно: мы можем избегать при движении лишнего контакта со льдом и сохранять корпус, двигаясь по полыньям. Любой контакт со льдом — опасность. Крейсерская толщина льда, доступная нам, — до метра, набегами — до полутора метров», — сказал капитан.

В марте 2020 года Mil.Press FlotProm три осведомленных отраслевых источника сообщили, что новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М, создаваемый для ВМФ России, получит элементы системы электрообогрева (СЭО), разработанные в Великобритании и США.

В июне в Санкт-Петербурге спустили на воду первый за 45 лет военный ледокол «Илья Муромец».