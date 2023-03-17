«Известия»: Россия возобновит строительство боевых ледоколов

Россия возобновит строительство боевых ледоколов проекта 21180/21180М. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщают «Известия».

Издание пишет, что планируется постройка третьего дизель-электрического корабля проекта 21180/21180М, который до конца 2027 года получит Северный флот. Собеседники газеты допустили, что этот срок может «уйти вправо».

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, боевые ледоколы могут использоваться не только для ломки льда, но и для разворачивания военной инфраструктуры в Арктике и транспортировки необходимого для этого оборудования.

«Еще они смогут выполнять спасательные задачи и патрулировать акваторию Северного морского пути. На борту ледоколов базируются вертолеты, специализированные катера. А в случае необходимости на борту ледоколов можно разместить вооружение, личный состав морской пехоты или даже арктических мотострелков», — сказал специалист.

В октябре капитан корабля «Илья Муромец» проекта 21180 Виктор Осипов сообщил, что первый за почти полвека построенный исключительно для нужд Военно-морского флота России ледокол отличает колоссальная маневренность.

В июне 2016 года в Санкт-Петербурге спустили на воду первый за 45 лет военный ледокол «Илья Муромец».