Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:47, 17 марта 2023Наука и техника

Россия возобновит строительство боевых ледоколов

«Известия»: Россия возобновит строительство боевых ледоколов

Фото: Wikimedia

Россия возобновит строительство боевых ледоколов проекта 21180/21180М. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщают «Известия».

Издание пишет, что планируется постройка третьего дизель-электрического корабля проекта 21180/21180М, который до конца 2027 года получит Северный флот. Собеседники газеты допустили, что этот срок может «уйти вправо».

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, боевые ледоколы могут использоваться не только для ломки льда, но и для разворачивания военной инфраструктуры в Арктике и транспортировки необходимого для этого оборудования.

«Еще они смогут выполнять спасательные задачи и патрулировать акваторию Северного морского пути. На борту ледоколов базируются вертолеты, специализированные катера. А в случае необходимости на борту ледоколов можно разместить вооружение, личный состав морской пехоты или даже арктических мотострелков», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Нам не светитАмерика получила самый дорогой в мире атомный авианосец
2 января 2018
Из «Кузи» в «Пиписю» Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
Из «Кузи» в «Пиписю»Самые грозные корабли мира: все действующие авианосцы планеты
12 мая 2018

В октябре капитан корабля «Илья Муромец» проекта 21180 Виктор Осипов сообщил, что первый за почти полвека построенный исключительно для нужд Военно-морского флота России ледокол отличает колоссальная маневренность.

В июне 2016 года в Санкт-Петербурге спустили на воду первый за 45 лет военный ледокол «Илья Муромец».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Кулеба назвал последствия потери Артемовска Украиной
Рост цен на продукты в России объяснили
Раскрыты итоги встречи представителей Wildberries с сотрудниками пунктов выдачи
Доктор Мясников раскрыл опасность капель для носа
Жесткое задержание организаторов порно-трансляций за границу попало на видео
Санду обвинила молдавскую оппозицию в связях с Москвой
Музыку Булановой назвали воплощением питерской тоски
Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров
Россиянина оштрафовали за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z
Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.