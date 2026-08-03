Раскрыта позиция вероятного преемника Мерца по отношениям с Россией

Политолог Соколов: Вероятный преемник Мерца Вюст не будет кардинально менять подход к РФ

Вероятный преемник Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст не будет кардинально менять подход к отношениям с Россией в случае вступления в должность. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Нынешний курс Берлина и в отношении Москвы, и в отношении Киева с 2022 года получил довольно крепкий фундамент. (...) Даже если Мерца, допустим, сменит Хендрик Вюст, вряд ли подход ФРГ изменится кардинальным образом Артем Соколов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Соколов подчеркнул, что на первоначальном этапе Берлин может пойти на создание формата коммуникации с официальными российскими представителями, однако это будет максимальным изменением позиции по отношению к России. При этом политолог отметил, что официальная позиция ФРГ при Мерце отчасти вызвана его приверженностью трансатлантическим форматам, включая блок НАТО, а также критичным настроем по отношению к России.

Ранее политолог Александр Рар назвал Вюста вероятным преемником Мерца и допустил его назначение на должность осенью. По мнению эксперта, нынешний канцлер окончательно потеряет поддержку консервативного крыла правящего Христианско-демократического союза (ХДС).