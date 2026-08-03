Одно из устройств Apple оказалось в жестком дефиците

Bloomberg: Ноутбуки Apple пропали с рынка, хотя ранее на них подняли цены

Потребители техники Apple столкнулись с жестким дефицитом ноутбуков MacBook Air из-за кризиса памяти. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозревателю агентства Марку Гурману стало известно, что Apple испытывает трудности с поддержанием наличия ноутбуков серии MacBook Air в магазинах и на складах. Эту информацию авторитетному инсайдеру подтвердили источники в розничных магазинах. Главной причиной, по которой ноутбуки пропали с рынка, Гурман назвал кризис памяти.

Выяснилось, что если заказать MacBook Air на родине Apple в США, то компания доставит девайс за 2-6 недель. При этом обычно компьютеры по стране доставляют за несколько дней. Также в Bloomberg выяснили, что самые большие сроки доставки связаны с моделями, которые имеют самые дорогие конфигурации с увеличенным объемом памяти.

Кризис памяти, по словам Гурмана, вызван обширным строительством центров обработки данных с мощными серверами для искусственного интеллекта (ИИ). Это приводит к жесткому дефициту модулей оперативной памяти и SSD-накопителей. В заключение Марк Гурман напомнил, что Apple подняла цены на ряд гаджетов — в том числе, ноутбуки MacBook Air — в конце июня.

В конце июля стало известно, что Apple внезапно подняла цены на смартфоны Apple в Японии. В среднем некоторые модели подорожали на 11 процентов.