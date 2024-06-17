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17:05, 17 июня 2024Наука и техника

Безэкипажный катер «Визир-2М» впервые представят на МВМС

КМЗ впервые представит гидрографический катер «Визир-2М» на МВМС-2024

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Холдинг КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) впервые представит гидрографический безэкипажный катер «Визир-2М» с гиростабилизированной платформой высокой чувствительности на Международном военно-морском салоне (МВМС-2024). Об этом управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщил РИА Новости.

Отмечается, что испытания «Визира-2М» с этой платформой успешно завершили в мае. «Наличие специальной платформы позволяет спокойно работать в условиях волнения, сильного ветра, удерживать заданные цели и быстро фокусироваться на них. Судно или катер с такой платформой может использоваться для несения гидрографического оборудования, участвовать в обследованиях труднодоступных объектов, позволит четко позиционировать высокоточное оборудование, размещенное на платформе, в том числе и спутниковые системы связи», — сказал руководитель российского предприятия.

Даниленко подчеркнул, что особенностью платформы станет электрическая корректировка положения. Также он отметил, что холдинг планирует изготавливать высокоскоростные сервоприводы для управления платформой. Грузоподъемность изделия составляет около 150 килограммов. Платформа может нести различное оборудование для изучения акваторий или других целей. Использование «Визира» позволит не зависеть от габаритов судна и волнения на поверхности, которое мешает работе обычных гидролокаторов бокового обзора.

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Базой для платформы станет серийный катер «Визир». Многоканальная система управления дроном позволит управлять им на расстоянии до нескольких сотен километров.

Ранее в июне стало известно, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций завершили серию испытаний беспилотного гидрографического комплекса «Калан», который может заменять водолазов при проведении опасных работ.

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