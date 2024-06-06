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20:05, 6 июня 2024Наука и техника

В России завершили испытания беспилотного «Калана»

ВНИИ ГОЧС завершил испытания беспилотного катамарана «Калан»

Фото: ФГБУ ВНИИ ГОЧС

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили серию испытаний беспилотного катамарана «Калан», который может заменять водолазов при проведении опасных работ. Об этом сообщили в пресс-службе института, передает РИА Новости.

«Безэкипажный гидрографический комплекс "Калан" — совместная разработка научно-производственного предприятия "Форт XХI" и ВНИИ ГОЧС. Испытания новинки проходили на разных водоемах столицы, в том числе на канале имени Москвы», — говорится в сообщении.

В институте отметили, что универсальный катамаран может проводить гидрографические съемки в условиях усложненного спуска на воду обычных плавсредств и на мелководье с уровнем воды до 20 сантиметров. Аппарат может обследовать крутые стенки набережных и гидротехнических сооружений, а также работать на прудах-охладителях и шламохранилищах, которые опасны для людей.

Батареи «Калана» обеспечивают автономную работу в течение 16 часов. Оператор может управлять катамараном на расстоянии до пяти километров, а система автопилота способна работать на удалении до 35 километров. Отмечается, что все программное обеспечение комплекса разработано специалистами «Форт XXI».

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«Проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики этого безэкипажного гидрографического комплекса. Полагаем, что его использование в подразделениях МЧС будет рациональным, так как позволит заменить водолазов при проведении опасных работ», — сказал заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. Он добавил, что в будущем «Калан» может получить телеуправляемый подводный аппарат с манипулятором.

В январе гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российский автономный подводный аппарат «Клавесин-1РЭ», который начали продвигать на мировом рынке, заинтересовал партнеров.

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      Даниил Иринин
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