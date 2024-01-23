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09:04, 23 января 2024Наука и техника

Российский «Клавесин-1РЭ» заинтересовал партнеров

«Рособоронэкспорт» начал продвижение аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский автономный подводный аппарат «Клавесин-1РЭ», который начали продвигать на мировом рынке, заинтересовал партнеров. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, слова которого приводят на сайте компании.

«В водной среде в 2023 году начали продвижение автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ", который вызвал большой интерес у партнеров, имеющих выход к морю», — сказал он в преддверии выставки UMEX 2024.

По словам Михеева, «Рособоронэкспорт» также успешно продвигает на экспорт беспилотники «Орлан-10Е», «Орлан-30», «Орион-Э» и дроны-камикадзе «Куб-Э».

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В декабре источник ТАСС сообщил, что в России работают над созданием ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до пяти килограммов. Дальность действия аппарата с четырьмя двигателями составит до одного километра на глубинах до 30 метров.

В августе 2022 года Центральное конструкторское бюро «Рубин» представило демонстрационный образец улучшенного подводного беспилотника «Клавесин-2Р». Аппарат способен погружаться на рабочую глубину около шести тысяч метров.

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      Даниил Иринин
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