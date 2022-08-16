Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России представили улучшенный «Клавесин-2Р»

ЦКБ «Рубин» представило улучшенный подводный беспилотник «Клавесин-2Р» на «Армии-2022»

Фото: ЦКБ «Рубин»

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» представило демонстрационный образец улучшенного подводного беспилотника «Клавесин-2Р». Новая версия автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) отличается большей автономностью, сообщает ТАСС.

«"Клавесин-2Р" отличается увеличенной глубиной погружения: проведенные испытания подтвердили, что аппарат массой около четырех тонн способен погружаться на рабочую глубину порядка шести тысяч метров», — сообщил представитель разработчика. Он отметил, что новая версия АНПА также характеризуется большей автономностью. «Максимальная дальность хода составляет не менее 150 километров», — уточнил он.

В ЦКБ «Рубин» добавили, что район действия аппарата не ограничен. «Клавесин-2Р» может выполнять задачи в прибрежной и океанской зоне. Беспилотник получил цифровую фотосистему, которая позволяет вести обзорно-поисковую съемку. Данные передаются на станцию управления АНПА.

Материалы по теме:
Новая гонка вооружений Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Новая гонка вооруженийПутин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
23 августа 2019
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Представитель ЦКБ сообщил, что аппарат поддерживает дистанционное управление по гидроакустическому каналу связи и может работать автономно. «После завершения миссии он автономно всплывает в назначенном районе, определяет и передает свои координаты на носитель», — сказал он.

Согласно информации на стенде, аппарат массой 3613 килограммов может развивать скорость до 1,5 метра в секунду под водой.

В сентябре 2021 года источники «Известий» сообщили, что «Клавесин-2Р» испытывают с борта исследовательского судна «Маршал Геловани». Специалисты проверяли работу аппарата на малых глубинах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин призвал Запад забыть о попытках «отменить» Россию
Сухогруз с украинским зерном перестал передавать данные о своем местоположении
Экономика Китая не оправдала ожиданий
Раскрыты последствия ядерной войны между Россией и США
США призвали Россию отпустить баскетболистку Грайнер
Главу ФБР заподозрили в злоупотреблении средствами налогоплательщиков
Шольц заявил о прогнозировании газового кризиса еще в 2021 году
Наемник из Швеции рассказал в суде ДНР историю попадания на Украину
В Китае сравнили политику США с безголовой курицей
Литва назвала условие выдачи россиянам шенгенских виз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.