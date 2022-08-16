В России представили улучшенный «Клавесин-2Р»

ЦКБ «Рубин» представило улучшенный подводный беспилотник «Клавесин-2Р» на «Армии-2022»

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» представило демонстрационный образец улучшенного подводного беспилотника «Клавесин-2Р». Новая версия автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) отличается большей автономностью, сообщает ТАСС.

«"Клавесин-2Р" отличается увеличенной глубиной погружения: проведенные испытания подтвердили, что аппарат массой около четырех тонн способен погружаться на рабочую глубину порядка шести тысяч метров», — сообщил представитель разработчика. Он отметил, что новая версия АНПА также характеризуется большей автономностью. «Максимальная дальность хода составляет не менее 150 километров», — уточнил он.

В ЦКБ «Рубин» добавили, что район действия аппарата не ограничен. «Клавесин-2Р» может выполнять задачи в прибрежной и океанской зоне. Беспилотник получил цифровую фотосистему, которая позволяет вести обзорно-поисковую съемку. Данные передаются на станцию управления АНПА.

Представитель ЦКБ сообщил, что аппарат поддерживает дистанционное управление по гидроакустическому каналу связи и может работать автономно. «После завершения миссии он автономно всплывает в назначенном районе, определяет и передает свои координаты на носитель», — сказал он.

Согласно информации на стенде, аппарат массой 3613 килограммов может развивать скорость до 1,5 метра в секунду под водой.

В сентябре 2021 года источники «Известий» сообщили, что «Клавесин-2Р» испытывают с борта исследовательского судна «Маршал Геловани». Специалисты проверяли работу аппарата на малых глубинах.

