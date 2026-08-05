Испания оказалась в тяжелом положении из-за ЕС и НАТО

Politico: Испания не может положиться на НАТО и ЕС в ситуации с мигрантами в Сеуте

Испания больше не может положиться на своих союзников в Европейском союзе (ЕС) и Североатлантическом альянсе из-за ситуации с масштабным прорывом мигрантов в Сеуте. Об этом сообщает Politico.

«Наплыв мигрантов в испанские анклавы Сеута и Мелилья поставил Мадрид в оборонительную позицию в отношении статуса двух своих автономных городов (...). Тревога только усилилась из-за опасений, что традиционные союзники по НАТО в лице США и ЕС больше не являются полностью надежными из-за их политических распрей с премьер-министром [Испании] Педро Санчесом», — передает издание.

В МИД Испании также подчеркнули, что принадлежность Сеуты и Мелильи к королевству «не поддается сомнению и признается международным правом и всем миром».

3 августа стало известно, что инцидент с мигрантами в испанской Сеуте вызвал раскол внутри Евросоюза, поскольку реакция стран была эгоистичной и поспешной. Отмечается, что это рискует подорвать доверие общественности к пограничной политике объединения.

