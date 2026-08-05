В соседней с Россией стране заявили об усилении ПВО

Минобороны Азербайджана сообщили об усилении подразделений ПВО

Минобороны Азербайджана сообщили об усилении подразделений противовоздушной обороны (ПВО). Об изменениях в соседней с Россией стране пишет Caliber со ссылкой на представителей азербайджанского военного ведомства.

«Руководящий состав Министерства обороны ознакомился с новыми военными объектами подразделений ПВО», — сообщили журналисты.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов также поставил перед военными задачу по обеспечению непрерывной защиты воздушного пространства страны. Кроме того, азербайджанским военнослужащим был отдан приказ изучить тактико-технические характеристики современных образцов оружия и военной техники и «их эффективного применения в боевых условиях».

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев опроверг сообщения о размещении в стране военных баз Израиля. «Это черная пропаганда и ложь, распространяемая врагами Турции и Азербайджана», — добавил он.