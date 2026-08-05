Компенсации российским нефтяникам за дешевый бензин упали

Выплаты российским нефтяникам по демпферу в июне опустились до 113 миллиардов рублей

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле составили 113 миллиардов рублей, что почти в два раза ниже, чем в июне. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Минфина.

За прошлый месяц нефтяники получили 210,6 миллиарда рублей, а за май — 204,3 миллиарда. В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в июле им заплатили за сдерживание стоимости топлива в июне.

Механизм устроен таким образом, что если стоимость топлива внутри страны ниже, чем при поставках на экспорт, компании получают компенсацию. В обратном случае они выплачивают дополнительные доходы в бюджет, как в этом году случилось в феврале и марте.

Нефтегазовые доходы бюджета с учетом снижения демпферных выплат в июле увеличились до 934 миллиардов рублей, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. Свое влияние, помимо снижения размера компенсации, оказали сборы с налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), уплачиваемые раз в квартал.