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14:38, 5 августа 2026 (обновлено: 14:45, 5 августа 2026)Экономика

Компенсации российским нефтяникам за дешевый бензин упали

Выплаты российским нефтяникам по демпферу в июне опустились до 113 миллиардов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июле составили 113 миллиардов рублей, что почти в два раза ниже, чем в июне. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Минфина.

За прошлый месяц нефтяники получили 210,6 миллиарда рублей, а за май — 204,3 миллиарда. В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в июле им заплатили за сдерживание стоимости топлива в июне.

Механизм устроен таким образом, что если стоимость топлива внутри страны ниже, чем при поставках на экспорт, компании получают компенсацию. В обратном случае они выплачивают дополнительные доходы в бюджет, как в этом году случилось в феврале и марте.

Нефтегазовые доходы бюджета с учетом снижения демпферных выплат в июле увеличились до 934 миллиардов рублей, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. Свое влияние, помимо снижения размера компенсации, оказали сборы с налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), уплачиваемые раз в квартал.

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