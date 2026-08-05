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Забота о себе
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15:35, 5 августа 2026Забота о себеЭксклюзив

Названо необратимо повреждающее мозг за несколько часов заболевание

Инфекционист Вильниц: Каждый четвертый случай менингита заканчивается инвалидностью
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: lenetstan / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц назвала заболевание, которое за несколько часов может привести к необратимому повреждению мозга. О последствиях бактериального менингита она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Вильниц, наибольшую угрозу представляют гнойные менингиты. «Менингококковая инфекция очень коварна своими осложнениями не только в острый период, но и в дальнейшем — на многие годы, а иногда и на всю жизнь. Заболевание может прогрессировать настолько стремительно, что от появления первых симптомов до критического состояния иногда проходит всего несколько часов. И тогда минимизировать последствия уже крайне сложно», — отметила инфекционист.

Она подчеркнула: инвалидностью заканчивается каждый четвертый случай менингита. До 70 процентов пациентов после тяжелых форм нейроинфекций нуждаются в длительной реабилитации, которая может продолжаться всю жизнь. Среди наиболее частых осложнений Вильниц назвала потерю слуха, нарушения речи, снижение когнитивных функций, двигательные расстройства, эпилепсию, инсульты.

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Врач добавила, что в наиболее тяжелых случаях — при генерализованных формах заболевания (сочетание менингита с сепсисом) — нарушение кровообращения в крупных сосудах приводит к необратимым изменениям в тканях, вынуждая прибегать к хирургическим вмешательствам, в том числе ампутациям конечностей. У детей, перенесших гнойный менингит в раннем возрасте, значительно чаще выявляются трудности с обучением, требующие специальных образовательных программ, отметила она.

Ранее инфекционист Владимир Неронов объяснил, почему возникает «диарея путешественника». Он рассказал, что чаще всего это заболевание появляется из-за патогенов, попавших в организм с водой.

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