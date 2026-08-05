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16:23, 5 августа 2026 (обновлено: 16:33, 5 августа 2026)Россия

Стало известно о пожаре на территории ведущего космического предприятия России

Mash: На территории ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В подмосковном Королеве произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, возгорание ликвидируют пожарные из Москвы и Подмосковья. Предварительно, происшествие носит техногенный характер. Площадь пожара не приводится. Информация о пострадавших не поступала.

О возгорании также пишут «Осторожно, новости». По их данным, очевидцы сообщают о задымлении в районе Пионерской улицы, где находится ЦНИИмаш. К посту приложены фотографии, на которых видно дым, поднимающийся над жилыми домами.

ЦНИИмаш является головным предприятием госкорпорации «Роскосмоса». В его состав входит Центр управления полетами, а также различные научно-технические центры.

Ранее взрыв произошел во время эксперимента в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева в Москве. В результате пострадал сотрудник научно-исследовательского учреждения.

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