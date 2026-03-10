Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:12, 10 марта 2026Россия

Стало известно о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве

Один человек пострадал при взрыве в Институте нефтехимического синтеза в Москве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве при взрыве в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева пострадал человек. Об этом пишет «112» в Telegram.

Как стало известно, хлопок произошел во время научного эксперимента. Другие подробности о причинах происшествия не приводятся.

Пострадавшего сотрудника научно-исследовательского института госпитализировали. Его состояние и должность не уточняются.

В декабре прогремел взрыв в Пермском политехническом университете во время испытаний гидродинамического стенда для изучения течения жидкостей и газов. Как выяснилось, произошло разрушение колеса турбины, в результате чего его фрагменты пробили защитные конструкции. Жертвами происшествия стали руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь. Еще несколько человек пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    Появились новые сведения о поиске троих детей в Подмосковье

    Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok