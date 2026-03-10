Стало известно о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве

Один человек пострадал при взрыве в Институте нефтехимического синтеза в Москве

В Москве при взрыве в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева пострадал человек. Об этом пишет «112» в Telegram.

Как стало известно, хлопок произошел во время научного эксперимента. Другие подробности о причинах происшествия не приводятся.

Пострадавшего сотрудника научно-исследовательского института госпитализировали. Его состояние и должность не уточняются.

В декабре прогремел взрыв в Пермском политехническом университете во время испытаний гидродинамического стенда для изучения течения жидкостей и газов. Как выяснилось, произошло разрушение колеса турбины, в результате чего его фрагменты пробили защитные конструкции. Жертвами происшествия стали руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь. Еще несколько человек пострадали.