Военный Дандыкин не исключил украинский след в подрыве авто с главой «Уралдронзавода»

В подрыве автомобиля Mercedes, в котором находился гендиректор оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, может быть украинский след, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

ЧП произошло близ Екатеринбурга, в поселке Большой Исток. Ткачук госпитализирован в тяжелом состоянии. Он в реанимации.

«Скорее всего, это украинский след. Это давняя практика террористов и нацистов украинских, которые уже не первый раз отличаются таким подходом — взрывы машин или уничтожение военачальников, руководителей наших оборонных предприятий. Очевидно, таких случаев очень много, идет вербовка, и они сейчас все больше и больше переключаются именно на терроризм», — сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что 40-дневная операция президента Украины Владимира Зеленского закончилась ничем, а украинские спецслужбы действуют методами, схожими с тактикой бандеровцев в годы Великой Отечественной войны.

«40 дней Зеленского закончились, по сути, ничем. Они занимаются этими делами, как занимались их предшественники бандеровцы в годы Великой Отечественной войны и после нее. Поэтому очевидно, что за этим стоят спецслужбы киевского режима», — добавил Дандыкин.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что инициатором покушения на гендиректора оборонного предприятия «Уралдронзавод» является Киев, объявивший террористическую войну. Он также подчеркнул, что руководителям оборонных предприятий нужна персональная охрана, а спецслужбам — дополнительные ассигнования на профилактику.

