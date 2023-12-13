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04:15, 13 декабря 2023Наука и техника

В России появится ударный подводный дрон

ТАСС: в России ведется разработка ударного подводного дрона с нагрузкой до 5 кг
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное

Архивное. Фото: Heiko Rebsch / dpa / Global Look Press

В России работают над созданием ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до пяти килограмм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Источник агентства уточнил, что подводный дрон будет использован в ходе операций по разминированию. Другое применение аппарата — доставка различной полезной нагрузки, в том числе в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. «Сегодня военнослужащие стоят возле Днепра, соответственно, им нужна техника, которая способна поражать цели врага, ударный подводный дрон», — заявил он.

По словам собеседника издания, беспилотник оснастят четырьмя двигателями. Дальность его работ составит до одного километра на глубинах до 30 метров. Ожидается, что переход к этапу испытаний состоится в феврале.

Ранее в России разработали подводный аппарат «Скат», предназначенный для проведения мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования и подъема предметов.

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      Марина Совина
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