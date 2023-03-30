В России разработали подводный дрон «Скат»

КБ «Спектр Инжиниринг» разработало опытный образец подводного дрона «Скат»

В России разработали подводный аппарат «Скат», предназначенный для проведения мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования и подъема предметов. Об этом исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил ТАСС.

По его словам, дрон на телеметрическом управлении получил полетный контроллер, позволяющий эффективно управлять аппаратом с земли. «Скат» также предназначен для разведки и подъема предметов с глубины до 100 метров.

Стоимость «Ската» составляет 1,5 миллиона рублей. Аппарат может работать в условиях проточной и стоячей воды. Дрон весом 4,7 килограмма развивает скорость до девяти километров в час. Братеньков уточнил, что предприятие разработало опытный образец аппарата, который плавает и погружается. Также КБ готово приступить к мелкосерийной сборке.

Он отметил, что при создании дрона разработчики учитывали пожелания представителей Вооруженных сил России, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО). «Сейчас в зоне СВО все растаяло. "Скат" может эффективно применяться при проведении операций по разминированию. Российские разведчики выражали пожелание, чтобы был создан подводный дрон, который можно запускать к противоположному берегу, чтобы аппарат оставил у края воды мину. "Скат" полностью подходит под эту задачу», — сказал Братеньков.

Ранее Братеньков сообщил, что специалисты КБ «Спектр Инжиниринг» разработали роботизированную платформу для уничтожения бронированной техники. Наземный дрон может нести пять килограммов полезной нагрузки.