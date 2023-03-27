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07:50, 27 марта 2023Наука и техника

В России создали наземный дрон для уничтожения бронетехники

КБ «Спектр Инжиниринг» разработало наземный дрон «Ежик» для уничтожения бронетехники

Специалисты конструкторского бюро (КБ) «Спектр Инжиниринг» разработали роботизированную платформу для уничтожения бронированной техники. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

Наземный дрон получил название «Ежик». Дальность работы составляет до пяти километров, также он может нести на себе полезную нагрузку до пяти килограмм. Кроме того, по словам разработчика, платформа сохраняет подвижность, как бы ее не переворачивали.

Братеньков отметил, что основное предназначение наземного дрона — уничтожение живой силы противника в окопах, а также бронированной техники. «"Ежик" создается для того, чтобы при ухудшении боевой обстановки солдаты могли запустить из окопа к неприятелю транспортное средство, которое доставило бы противнику мину. Либо подвезло боеприпас "под брюхо" бронированной технике неприятеля, потому что это самое уязвимое место у всей ползающей по земле технике», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Привет-82», рассчитанный на применение добровольческими организациями, могут отправить в зону специальной военной операции (СВО) в апреле.

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Марина Совина
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