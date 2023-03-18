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10:32, 18 марта 2023Наука и техника

Российский дрон-камикадзе «Привет-82» отправят в зону СВО

КБ «Око»: дрон-камикадзе «Привет-82» могут отправить в зону СВО в апреле

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дрон-камикадзе «Привет-82», рассчитанный на применение добровольческими организациями, могут отправить в зону специальной военной операции (СВО) в апреле. Об этом ТАСС сообщили в волонтерском конструкторском бюро (КБ) «Око».

Отмечается, что в настоящее время создано 33 серийных образца беспилотника, стоимость каждого из которых оценивается в 110 тысяч рублей. Дрон представляет собой носитель, боевая часть к которому массой до 5,5 килограмма будет подбираться на местах.

«Мы собираем заявки и готовим к отгрузке несколько партий, которые у нас уже приобрели для тестирования в спецоперации. Их будут использовать добровольческие объединения. Рассчитываем, что дрон начнет работать в зоне спецоперации с апреля этого года», — сказали в КБ.

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В организации добавили, что «есть большой запрос на использование дрона в качестве охотника на бронетехнику, но для этого необходимо сначала провести ряд испытаний».

В марте РИА Новости источник в одном из подразделений российской армии в зоне СВО рассказал, что дешевые дроны-камикадзе способны эффективно поражать технику врага кумулятивными снарядами.

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Иван Потапов
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