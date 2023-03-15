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09:35, 15 марта 2023Наука и техника

В России показали итоги испытаний дрона-камикадзе за 14 тысяч рублей

РИА Новости: дешевые дроны-камикадзе способны эффективно поражать технику врага

Дешевые дроны-камикадзе способны эффективно поражать технику врага кумулятивными снарядами. Об итогах испытаний недорогих беспилотников РИА Новости рассказал источник в одном из подразделений российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).

Агентство показало видео с итогом испытаний, где можно заметить технику, которая поражена при помощи взрывчатки, переносимой недорогими дронами. Отмечается, что стоимость соответствующего беспилотника составляет 14 тысяч рублей.

«Использование простых и дешевых дронов-камикадзе становится регулярной практикой по обе стороны конфликта в зоне СВО ввиду низкой стоимости, простоты использования и возможности накрытия цели под нужным углом», — заключается в публикации.

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В марте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны с учетом опыта СВО.

В том же месяце руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов пообещал, что в апреле в зону СВО будет отправлен новый ударно-разведывательный дрон РУД-7, способный сбрасывать грузы с воздуха.

Иван Потапов
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