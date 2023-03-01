Россия отправит в зону СВО дрон РУД-7

НИИВК: в апреле в зону СВО отправится новый дрон РУД-7

В апреле в зону специальной военной операции (СВО) будет отправлен новый ударно-разведывательный дрон РУД-7, способный сбрасывать грузы с воздуха. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов.

По его словам, РУД-7 создан на основе РУД-250 по просьбе Минобороны России. «Дроны-камикадзе РУД-250 отличаются небольшими размерами. В зоне спецоперации появились новые задачи, которые требуется решить при помощи беспилотника. Одна из этих задач — сброс одного или нескольких изделий с воздуха. Новый квадрокоптер успешно прошел испытания в Подмосковье», — сказал специалист.

По его словам, по ряду характеристик РУД-7 превосходит РУД-250. В частности, протяженность маршрута и радиус боевого применения первого составляют 10 километров.« Максимальная масса полезной нагрузки возросла с 1,5 до 2 килограммов. При желании можно увеличить массу полезной нагрузки до 3 килограммов», — сказал Долгов.

В феврале руководитель лаборатории НИИВК заявил, что РУД-250 неуязвим для ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеет низкую стоимость и способен развивать скорость до 170 километров в час.

В том же месяце Долгов сообщил, что первую партию новых дронов-камикадзе РУД-250 отправили на испытания в зону СВО.