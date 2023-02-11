Разработчик рассказал о преимуществах российского РУД-250

Разработчик Долгов: российский РУД-250 неуязвим для ружей РЭБ

Российский разведывательно-ударный дрон РУД-250, проходящий испытания в зоне специальной военной операции (СВО), неуязвим для ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеет низкую стоимость и способен развивать скорость до 170 километров в час. О преимуществах беспилотника ТАСС рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов.

По его словам, один комплект из пяти дронов, в зависимости от тактико-технических характеристик, стоит около 300 тысяч рублей. Максимальная полезная нагрузка РУД-250 составляет 1,5 килограмма, штатная — 0,8 килограмма. Обучение оператора работе с дроном занимает две недели.

Руководитель заметил, что РУД-250 в зоне СВО может доставить противнику большие неприятности, а испытания дрона, проводившиеся на российском полигоне, показали хорошие результаты.

«В том числе по ним стреляли из ружей РЭБ разных производителей. Считаю, что испытания прошли удачно. Некоторые ружья РЭБ смогли заглушить только канал видео, тогда как канал управления остался. Дрон спокойно вышел из зоны подавления и продолжил полет. Эти аппараты отличаются неуязвимостью», — сказал специалист.

В феврале Долгов заявил, что первую партию новых дронов-камикадзе РУД-250 отправили на испытания в зону проведения СВО.