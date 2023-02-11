Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:22, 11 февраля 2023Наука и техника

Разработчик рассказал о преимуществах российского РУД-250

Разработчик Долгов: российский РУД-250 неуязвим для ружей РЭБ

Российский разведывательно-ударный дрон РУД-250, проходящий испытания в зоне специальной военной операции (СВО), неуязвим для ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеет низкую стоимость и способен развивать скорость до 170 километров в час. О преимуществах беспилотника ТАСС рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов.

По его словам, один комплект из пяти дронов, в зависимости от тактико-технических характеристик, стоит около 300 тысяч рублей. Максимальная полезная нагрузка РУД-250 составляет 1,5 килограмма, штатная — 0,8 килограмма. Обучение оператора работе с дроном занимает две недели.

Руководитель заметил, что РУД-250 в зоне СВО может доставить противнику большие неприятности, а испытания дрона, проводившиеся на российском полигоне, показали хорошие результаты.

«В том числе по ним стреляли из ружей РЭБ разных производителей. Считаю, что испытания прошли удачно. Некоторые ружья РЭБ смогли заглушить только канал видео, тогда как канал управления остался. Дрон спокойно вышел из зоны подавления и продолжил полет. Эти аппараты отличаются неуязвимостью», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В феврале Долгов заявил, что первую партию новых дронов-камикадзе РУД-250 отправили на испытания в зону проведения СВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадали три человека
В больнице Петербурга пациенты устроили поножовщину
У берегов Индонезии произошло землетрясение
СБУ предъявила обвинения Бастрыкину
Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины
Гигантский разлом шириной свыше 200 метров появился после землетрясения в Турции
Российские разведчики сообщили о продвижении на кременском участке
Разработчик рассказал о преимуществах российского РУД-250
Кадыров в стихах ответил на критику спецоперации Слепакова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.