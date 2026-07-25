Спасший тонущую девочку в Турции россиянин стал звездой соцсетей

Пользователи соцсети X похвалили россиянина, спасшего тонущую девочку в Турции

Российский турист, спасший тонущую девочку во время экскурсии в Турции, стал звездой соцсетей. Комментарии, в которых пользователи похвалили поступок мужчины, были опубликованы в соцсети X.

«В Турции российский турист спас жизнь маленькой девочке, унесенной течением», — написало на платформе новостное издание Gusholder Haber Bülteni.

«Молодец!» — отреагировал на новость пользователь с ником Derin Yorum. «Это потрясающий пример мужества, который еще раз показывает, что у человечества нет языка, религии или расы», — высказался Hafiz Md Asgar Ali. «Спасибо, живи долго», — поблагодарил мужчину участник обсуждения под ником Postmajor88.

О том, что отдыхавший в Турции россиянин спас тонущего ребенка, стало известно 24 июля. Инцидент произошел во время экскурсии в Кемере. В бурном потоке турист заметил девочку и вытащил ее из воды.