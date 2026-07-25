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20:15, 25 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда шоу «Натальная карта» вышла замуж

Звезда интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко вышла замуж
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Кадр: @lika_zalesskaya

Звезда популярного интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко вышла замуж. Видео со свадебной церемонии разместила гостья торжества Анжелика Залесская в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранником ведущей стал комик Максим Заяц. В опубликованном ролике они обменялись кольцами.

Незадолго до этого Иванченко выложила у себя в Instagram-аккаунте фотографию с возлюбленным. На ней она позировала в свадебном платье, а Заяц — в костюме. «Мы сегодня женимся, а вы че?» — спросила она у подписчиков.

Иванченко и Заяц начали встречаться в 2023 году. О своей помолвке они не сообщали.

Ранее стало известно, что популярная блогерша и телеведущая Ида Галич вышла замуж за предпринимателя Олега Ледвича. Свадебное торжество прошло в Северной Осетии. У пары есть дочь Лия.

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