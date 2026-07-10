Блогерша Ида Галич вышла замуж за предпринимателя Олега Ледвича

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич вышла замуж за своего бойфренда, предпринимателя Олега Ледвича. Об этом она сообщила в пятницу, 10 июля, в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вчера получила официальный документ, что Олег Ледвич — не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж», — написала Галич. Она назвала себя самой счастливой на свете.

Блогерша рассказала, что торжество прошло в Северной Осетии. Она также опубликовала видео со свадьбы.

О том, что Галич состоит в отношениях с Ледвичем, стало известно в 2024 году. В июле 2025 года у пары родилась дочь Лия. Блогерша тогда раскрыла, что ее возлюбленный присутствовал на родах и сам перерезал пуповину.

В 2020 году Галич развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.

