Ида Галич прокомментировала развод с мужем

30-летняя телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских блогерш Ида Галич подтвердила информацию о разводе с Аланом Басиевым. Расставание с супругом она прокомментировала в Instagram-сторис.

В беседе с подписчиками Галич не стала отрицать разрыв отношений с отцом ее сына Леона. «Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования», — отметила Галич, говоря об общем ребенке.

Блогерша подчеркнула, что по-прежнему призывает верить в любовь. «Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе», — заключила она.

Пара сыграла свадьбу в мае 2018 года. Почти год назад, в феврале 2020 года, Ида и Алан впервые стали родителями — у них родился сын Леон. В настоящее время о ребенке заботится сама Галич, а также ее родители.

В декабре 2019 года стало известно, что Галич купила в ипотеку замок. По неофициальной информации, дом стоил более 20 миллионов рублей. Речь идет об особняке площадью около 280 квадратных метров на Киевском шоссе.