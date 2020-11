Иду Галич раскритиковали за проект в стиле телешоу 90-х годов

Блогерша и ведущая Ида Галич запустила на YouTube новый проект в стиле телешоу 90-х годов под названием «FAKE не FAKE». В комментариях многие поклонники раскритиковали передачу, посчитав ее не очень интересной. Галич анонсировала программу в Instagram и заметила, что хотела сделать проект в «духе старых добрых ток-шоу».

Суть передачи состоит в том, чтобы три участника разоблачали фейки: в первом раунде угадывали ложные новости из интернета, а во втором — определяли подделку от известного бренда. В финале победитель должен был определить, какой из трех драгоценных камней является настоящим. В розыгрыше участвует бриллиант стоимостью 500 тысяч рублей и две подделки.

Однако поклонники остались не в восторге и от формата передачи, и от конкурсов. По их мнению, шоу получилось странным и скучным. «Люблю Иду, но это уровень Первого канала в 13:00. Прайм-тайм шоу для бабушек а-ля Малахов», — написал Юрий Кайгородцев.

По мнению MC Moonchos, новое шоу — «явно ТВ продукт формата Муз-ТВ». Он добавил, что «это не формат YouTube, чтобы с интересом смотреть» и что в передаче «слишком все наиграно». «Шоу не понравилось. Идея не очень интересная. Эстетика 80-х или 90-х тоже не зашла. Очень не понравились вопросы участникам», — написал юзер Same but different, пояснив, что досмотрел только из уважения к труду блогерши и команды проекта.

В августе журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Тройку лидеров составили ведущая Ксения Собчак, певица Полина Гагарина и блогерша Ида Галич.