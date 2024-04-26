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17:02, 26 апреля 2024Мир

Генсек НАТО призвал перейти от обещаний к реальным поставкам оружия Украине

Столтенберг: страны НАТО должны перейти от обещаний к поставкам оружия Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны — участницы Североатлантического договора должны перейти от обещаний к реальным поставкам оружия Украине, призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления на конференции в Берлине доступна на официальном сайте альянса.

«Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки», — сказал глава военного блока.

Ранее Столтенберг признал, что на протяжении последних месяцев США и европейские страны обделяли Украину обещанной военной поддержкой. «Эти задержки имеют последствия», — отметил он.

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      Глеб Бажуткин
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