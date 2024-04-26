В НАТО признали обделение Украины военной поддержкой

Генсек НАТО Столтенберг: Запад не оказывал Украине обещанную военную поддержку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что на протяжении последних месяцев США и Европа обделяли Украину обещанной военной поддержкой. Об этом он заявил во время выступления в Германии, трансляция проводилась на сайте блока.

Столтенберг отметил, что у США несколько месяцев не получалось согласовать выделение помощи Киеву, в то время как европейские государства предоставили Украине меньше помощи, чем планировалось. «Эти задержки имеют последствия», — подчеркнул генсек альянса.

Ранее Йенс Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter. По его словам, он впервые совершил полет на истребителе, отметив, что некоторые сложности были связаны с сильными перегрузками. При этом Столтенберг заявил, что полет впечатлил его.