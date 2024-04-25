Генсек НАТО ощутил на себе перегрузки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter. Об этом глава Североатлантического альянса рассказал журналистам после полета.
По его словам, он впервые совершил полет на истребителе, ответив, что некоторые сложности были связаны с сильными перегрузками.
«Для меня это уникальный опыт совершить полет на Eurofighter и самому посмотреть, как это — летать на таком самолете. Это было очень впечатляюще», — отметил генсек альянса.
Уходящий осенью в отставку Столтенберг добавил, что после завершения карьеры в НАТО не исключает карьеры военного летчика.
Ранее он заявил, что результаты президентских выборов в США и гипотетическая победа бывшего американского лидера Дональда Трампа не заставят Вашингтон отказаться от членства в НАТО.