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17:08, 25 апреля 2024Мир

Генсек НАТО ощутил на себе перегрузки

Генсек НАТО Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter
СюжетПрезидентские выборы в США
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Германии совершил полет на истребителе Eurofighter. Об этом глава Североатлантического альянса рассказал журналистам после полета.

По его словам, он впервые совершил полет на истребителе, ответив, что некоторые сложности были связаны с сильными перегрузками.

«Для меня это уникальный опыт совершить полет на Eurofighter и самому посмотреть, как это — летать на таком самолете. Это было очень впечатляюще», — отметил генсек альянса.

Уходящий осенью в отставку Столтенберг добавил, что после завершения карьеры в НАТО не исключает карьеры военного летчика.

Ранее он заявил, что результаты президентских выборов в США и гипотетическая победа бывшего американского лидера Дональда Трампа не заставят Вашингтон отказаться от членства в НАТО.

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      Семен Александров
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