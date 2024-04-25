Столтенберг усомнился в отказе Трампа от членства в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: США не откажутся от НАТО после президентских выборов

Результаты президентских выборов в США и гипотетическая победа бывшего американского лидера Дональда Трампа не заставят Вашингтон отказаться от членства в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего выступления, которое транслировала пресс-служба альянса.

«НАТО — самый успешный альянс в истории. Я ожидаю, что, каким бы ни был исход этих выборов, все будет так же для нас. В интересах безопасности США сохранить альянс», — заявил Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что Североатлантический военный блок по сей день способен объединять разные нации и правительства, вне зависимости от идеологии и внутриполитической ситуации.

Ранее Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Он также заявил, что НАТО разрабатывает механизм для оказания долгосрочной помощи Киеву.