Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:54, 25 апреля 2024Мир

Столтенберг усомнился в отказе Трампа от членства в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: США не откажутся от НАТО после президентских выборов
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Результаты президентских выборов в США и гипотетическая победа бывшего американского лидера Дональда Трампа не заставят Вашингтон отказаться от членства в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время своего выступления, которое транслировала пресс-служба альянса.

«НАТО — самый успешный альянс в истории. Я ожидаю, что, каким бы ни был исход этих выборов, все будет так же для нас. В интересах безопасности США сохранить альянс», — заявил Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что Североатлантический военный блок по сей день способен объединять разные нации и правительства, вне зависимости от идеологии и внутриполитической ситуации.

Ранее Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Он также заявил, что НАТО разрабатывает механизм для оказания долгосрочной помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о снижении инфляции

      Школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы

      Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

      Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

      Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

      Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

      Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

      Подозреваемый в покушении на бывшего зампреда Тамбовской областной думы задержан

      Столтенберг усомнился в отказе Трампа от членства в НАТО

      На Украине признали проигрыш в гонке средств радиоэлектронной борьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше