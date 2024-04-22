Генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине, а также заявил, что Североатлантический альянс разрабатывает механизм для оказания долгосрочной помощи Киеву. Об этом он рассказал в эфире телеканала PBS NewsHour.

«Войны по своей природе очень непредсказуемы, но нам нужно готовиться к затяжному конфликту. Именно поэтому мы рассматриваем вопрос оказания Украине не только краткосрочной помощи, раз в месяц, а ищем пути создания в рамках НАТО более инстутиционализированного механизма для долгосрочной поддержки [Киева]», — заявил генсек НАТО.

По его мнению, это сделает процесс выделения Украине помощи более предсказуемым, а также обеспечит долгосрочное финансирование Вооруженных сил Украины.

Ранее Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО в ближайшие дни могут передать Киеву еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot. «Германия уже объявила о [намерении передать] дополнительную батарею Patriot. Другие наши союзники, как я ожидаю, объявят об этом в ближайшие дни или, по крайней мере, в ближайшее время», — пообещал он.