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15:29, 22 апреля 2024Мир

Генсек НАТО заявил о возможной передаче ЗРК Patriot Украине в ближайшее время

Столтенберг: НАТО в ближайшие дни может передать Украине ЗРК Patriot

Фото: Reuters

Страны-члены Североатлантического альянса скоро могут отправить на Украину зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об возможной передаче системы ПВО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает телеканал PBS.

«Германия уже объявила о [намерении передать] дополнительную батарею Patriot. Другие наши союзники, как я ожидаю, объявят об этом в ближайшие дни или, по крайней мере, в ближайшее время», — заверил он.

По словам генсека, страны блока развивают свою оборонную промышленность, чтобы они могли наращивать производство не только новых систем, но и иметь возможность обновлять уже имеющиеся. Он подчеркнул, что Киеву, помимо оружейных систем, необходимы также боеприпасы к ним.

Ранее Столтенберг заявил об отправке военных советников НАТО на Украину. Однако он отметил, что альянс не намерен разворачивать там свои боевые части.

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      Виктория Кондратьева
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